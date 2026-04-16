Avis Arzachena, nuovo appello per la donazione del sangue

L’appello a donare il sangue dell’Avis Arzachena.

L’Avis Arzachena ha rivolto un invito ai donatori per partecipare a una nuova raccolta di sangue destinata a sostenere le emergenze dell’ospedale San Giovanni di Dio di Olbia, con un appuntamento fissato per venerdì 17 aprile dalle 8 alle 12. L’iniziativa si svolgerà con la presenza dell’autoemoteca in piazza Segni, davanti all’Ufficio anagrafe, dove i volontari potranno recarsi per effettuare la donazione secondo le modalità previste dall’associazione. L’Avis ha indicato che per accedere al servizio è necessario prenotare una fascia oraria contattando il numero +393312746918 anche tramite WhatsApp, presentarsi con documento di identità e tessera sanitaria e ritirare il foglio di accettazione presso la sede di viale Costa Smeralda 119, situata nei pressi della stessa piazza Segni.

Tra le condizioni indicate per poter donare viene riportato il requisito del peso minimo di 50 chilogrammi, oltre al rispetto dei tempi di attesa dopo eventuali tatuaggi o piercing, pari a quattro mesi, dopo interventi odontoiatrici di almeno una settimana e dopo alcuni giorni in caso di assunzione di farmaci. È inoltre previsto che i donatori facciano una colazione leggera prima della donazione, con indicazione di evitare i latticini. L’associazione segnala anche la possibilità di richiedere il certificato di avvenuta donazione utile ai fini della giornata lavorativa libera. Al termine del prelievo verrà offerta una colazione dall’Avis e vengono effettuati esami del sangue a titolo gratuito, mentre viene richiamato anche il valore del gesto di solidarietà legato alla partecipazione all’iniziativa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui