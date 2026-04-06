Si fa male durante un’escursione a Cala Moresca, ferita una donna

L’incidente a Cala Moresca.
Paura a Cala Moresca, Golfo Aranci, dove una donna si è fatta male durante un’escursione. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Olbia, i quali hanno recuperato l’infortunata.
Dopo aver raggiunto la signora, i vigili l’hanno imbarellata e successivamente trasportata sino all’ambulanza poiché quest’ultima non riusciva a raggiungere il punto del soccorso per via della strada dissestata. Oltre ai sanitari era presente la Polizia Locale di Golfo Aranci per quanto di loro competenza.