Taglia la strada a una moto sulla statale 127 a Olbia: due feriti

Incidente stradale alle porte di Olbia.

Nel tardo pomeriggio sulla strada statale 127, a Olbia, si è verificato un grave incidente stradale. Stando alle prime informazioni, un’auto avrebbe tagliato la strada a una moto, che è finita fuori dalla carreggiata. Dopo lo schianto l’auto si sarebbe allontanata.

Dallo scontro sono rimaste ferite due persone. Sul posto la Polizia locale di Olbia e il personale del 118. La dinamica è in corso di ricostruzione. I feriti, conducente e occupante della moto, sono stati trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Indagini in corso.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui