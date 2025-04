Incidente a Cannigione, grave motociclista 22enne

Incidente stradale a Cannigione.

Un incidente stradale si è verificato oggi, 15 aprile, a Cannigione. Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, lo scontro è avvenuto nel paese tra un’auto e una moto, intorno alle 13. Ad avere la peggio è un 22enne olbiese, che è stato portato in elisoccorso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Anche l’automobilista, un turista 58enne, è rimasto ferito, anche se non in modo grave. I traumi sul 22enne sono seri, sopratutto nella zona addominale, dove sono state riscontrate lesioni in alcuni organi. Il giovane è stato ricoverato in Chirurgia. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che sta ricostruendo la dinamica del sinistro.

