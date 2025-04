L’Hotel Abi d’Oru diventa più sostenibile: ecco tutti i progetti

L’Hotel Abi d’Oru è più sostenibile nel 2025.

Nell’hotel Abi d’Oru sono in corso diversi progetti che hanno l’obiettivo di portare la struttura e la sua ospitalità verso la realizzazione di un turismo sempre più sostenibile, attraverso la promozione del mondo delle api dai bambini al Kids club fino agli adulti, con una carta del miele dedicata per le degustazioni; l’installazione di ricariche elettriche per auto e biciclette; il Percorso di decarbonizzazione della struttura, la Certificazione Breeam in-use, il DNSH, l’utilizzo di alimenti a chilometro zero e l’implementazione della flora locale.

Con un DNA totalmente sardo, nella proprietà e gestione, l’Hotel Abi d’Oru di Porto Rotondo non arresta il suo impegno verso il territorio e raggiunge una ospitalità che, nel rispetto dell’ambiente, invita gli ospiti a vivere l’isola.

I Task che l’Hotel Abi d’Oru sta mettendo in atto sono il focus sulle api e il miele, con il sostegno a un progetto sociale che unisce disabilità mentale e api (GICOIAS); la continua cura di 15 famiglie in campagna, il miele prodotto e distribuito in hotel; una carta dei mieli per le degustazioni degli adulti e la formazione dei bambini sul mondo delle api nel programma settimanale del Bee Happy Kidsclub; la promozione di trasporti elettrici con l’installazione di ricariche per auto e biciclette; la Decarbonizzazione della Struttura; il percorso della Certificazione Breeam In-Use; i Principi del “Do not Significant Harm”.



Non solo ogni dettaglio all’interno del mondo Abi d’Oru è volto al rispetto del territorio, nell’impegno verso il risparmio dell’acqua, la pulizia della spiaggia e del mare, c’è anche la preferenza e valorizzazione continua nell’uso degli alimenti del territorio.

E’ in corso il processo di decarbonizzazione e valorizzazione dell’hotel dimostrato anche attraverso l’ottenimento con punteggio “very good” della certificazione Breeam in-use, che viene rilasciata per edifici esistenti al fine di valutare le performance dell’immobile e della sua gestione su temi di consumo energetico ed idrico, trasporti, utilizzo dei materiali, inquinamento (anche acustico) ed utilizzo del suolo. Parte del percorso prevede naturalmente il monitoraggio dei consumi energetici ed idrici.

Nella gestione ci si ispira ai Principi del «do notsignificant harm» (DNSH) – I principi DNSH recepiti dalla normativa italiana hanno lo scopo di valutare se un’attività economica non arrechi un danno agli obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi.

Ricariche elettriche.

Sono stati realizzati ulteriori 8 punti di ricarica auto elettriche, che quindi passano da 2 a 10 – e rastrelliere per 24 biciclette con 8 punti di ricarica.

Le api.

Prosegue il progetto The Abi Bees: 15 famiglie di api che l’apicoltore dell’hotel cura ogni giorno e permette anche gli ospiti di visitare in sicurezza. Le lezioni sul meraviglioso mondo delle api vengono tenute ai bambini durante le giornate al Bee Happy Kidsclub. Per gli adulti vengono organizzate degustazioni di miele in hotel, grazie a una carta del Miele dedicata.

Inclusione.

L’Hotel sostiene un progetto sociale che unisce apicoltura e disabilità mentale. Attraverso l’associazione Terra Noba Onlus – rappresentata da Luigi Manias, apicoltore con una tradizione di apicoltura famigliare fin dal 1631 – Abi d’Oru partecipa al progetto di agricoltura sociale GICOIAS – volto all’inserimento lavorativo per giovani con disabilità psico-mentali all’attività agricola–zootecnica in aziende certificate biologiche del territorio. Luigi Manias, poi, forma lo Staff dell’Abi d’Oru per introdurre gli ospiti alla scoperta del meraviglioso mondo delle api.

Il verde.

E’ costante l’incremento ogni anno del numero dei fornitori locali di qualità che alimentano le cucine e dispense, inclusa l’acqua minerale che proviene dalla vicina Tempio. E Sono oltre 5.000 i nuovi arbusti messi a dimora del parco che circonda l’albergo. Appartengono tutti alla flora autoctona essenze odorose come il mirto, il corbezzolo e il lentisco, o l’elicriso, da cui prende ispirazione il profumo Abi d’Oru. Piante che per tutto l’anno producono ossigeno e quel caratteristico profumo di Sardegna tanto amato dai visitatori.

Prosegue anche l’impegno della struttura nell’ottenimento della certificazione ECOLABEL – che certifica le aziende e i servizi migliori dal punto di vista ambientale. In quest’ottica l’Abi d’Oru ha fatto e continua a fare scelte importanti verso un’ospitalità che rispetta l’isola in cui si trova.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui