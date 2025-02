L’incidente sulla Tempio-Calangianus.

Un brutto incidente si è verificato ieri sera lungo la strada Tempio-Calangianus, quando due auto si sono scontrate frontalmente. Uno dei conducenti è stato denunciato, mentre l’altro è finito in ospedale.

Un uomo accompagnato d’urgenza in ospedale.

L’impatto, all’altezza della strada statale 127, è stato estremamente violento, tanto che le persone presenti sul luogo dell’incidente non hanno esitato a lanciare l’allarme. Immediatamente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Tempio, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 per prestare soccorso. Tra i coinvolti, un uomo con problemi cardiaci è stato trasportato con urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per precauzione. Le valutazioni mediche hanno escluso traumi importanti e l’uomo non corre pericolo di vita.

Il conducente è stato denunciato e multato.

Gli accertamenti, stando a quanto riporta L’Unione Sarda, hanno rivelato che l’automobilista che avrebbe causato l’incidente, un residente di Calangianus, è risultato positivo al test dell’etilometro, con un tasso alcolemico di 2,25 grammi/litro. Per questo motivo, l’uomo è stato denunciato dai militari dell’Arma e sanzionato per la guida in stato di ebbrezza.

