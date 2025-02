Incidente allo svincolo di Olbia, le condizioni del ferito

Le condizioni dell’uomo ferito nell’incidente a Olbia.

Le condizioni dell’uomo coinvolto nell’incidente stradale di ieri sera a Olbia sono in miglioramento. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 in via Vittorio Veneto, precisamente all’altezza dello svincolo per la strada panoramica, dove due auto si sono scontrate.

L’uomo era stato soccorso dai volontari del 118.

Uno dei conducenti, rimasto ferito, era stato prontamente soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale per gli accertamenti del caso. Nel frattempo, la squadra dei vigili del fuoco aveva provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente, evitando ulteriori pericoli. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Olbia per gestire la situazione e compiere i necessari rilievi.

