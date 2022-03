Dalle truffe ai reati alla guida, denunciate 4 persone tra Budoni e San Teodoro

I controlli dei carabinieri a Budoni e San Teodoro.

Continuano i controlli dei carabinieri che nelle ultime settimane hanno denunciato 4 persone a Budoni e San Teodoro.

Tra il 20 febbraio ed il 2 marzo, i carabinieri della compagnia di Siniscola nel comune di Budoni hanno denunciato il responsabile di truffa informatica ed un automobilista alla guida in stato di ebrezza.

A San Teodoro, un’ulteriore denuncia per truffa informatica mentre un individuo sorpreso in possesso di oggetti atti a offendere per cui è stato denunciato e pochi grammi di sostanza stupefacente che gli hanno comportato una segnalazione in prefettura.