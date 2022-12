Incidente in gommone a La Maddalena: ancora grave il 16enne

Ancora grave il 16enne di La Maddalena.

Sono ancora gravissime le condizioni del 16enne di La Maddalena, ricoverato in Rianimazione a Sassari in seguito all’incidente in gommone avvenuto il 6 dicembre all’alba. Il giovane viaggiava col cugino 24enne quando il gommone è finito sugli scogli vicino a Punta Tegge.

L’incidente all’alba a La Maddalena.

Mentre lui lotta tra la vita e la morte in ospedale a Sassari, il cugino più grande è tornato a casa dopo essere stato visitato in pronto soccorso. Il maddalenino ha subìto delicato un intervento neuro chirurgico, a causa delle lesioni provocate in seguito alla caduta sugli scogli. I due cugini erano andati a pescare all’alba, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il gommone si è schiantato sugli scogli. Lo stesso giorno, al tramonto, nell’arcipelago si era verificato un altro grave incidente dove sono morti due pescatori, mentre altri due sono ricoverati in gravi condizioni.

