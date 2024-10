Olbia piange la scomparsa di Enrico Demuro.

C’è grande dolore a Olbia per la morte di Enrico Demuro, 36 anni, conosciuto per il suo impegno sociale e la sua passione per la musica. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio in via Bazzoni Sircana, poco dopo l’ospedale Giovanni Paolo II, dove Enrico, a bordo del suo scooter Liberty, ha perso il controllo, forse abbagliato dal sole. La moto ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Renault Clio, condotta da una donna.

L’impatto è stato fatale: il corpo di Enrico è finito sotto il veicolo, mentre la moto è stata sbalzata a diversi metri di distanza. I vigili del fuoco hanno estratto il suo corpo senza vita, e gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La notizia ha suscitato grande dolore tra familiari, amici e tutta la comunità olbiese.

