L’incidente vicino all’ex bowling di Olbia.

È stato appena ritrovato a Porto Rotondo, Luigi Bardanzellu, l’uomo coinvolto nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, alle porte di Olbia, nel quale hanno perso la vita Antonio Derosas e Mario Marrosu

È stato tratto in arresto dagli uomini della polizia locale, insieme ai carabinieri, con le accuse di omissione di soccorso e omicidio colposo. Bardanzellu è apparso in stato confusionale ed è stato trasportato in ospedale. Si trovava in uno degli appartamenti della nota località che aveva in gestione. Dopo averlo fermato, gli agenti hanno chiamato l’ambulanza, che l’ha portato al nosocomio di Olbia per accertamenti.

L’uomo aveva fatto perdere le sue tracce ieri dopo l’incidente. Bardanzellu, 59 anni, già noto alle forze dell’ordine per pregressi reati, aveva spento il telefono e si era dato alla fuga nelle campagne dietro il distributore, che si trova sulla strada. Da ieri era partita la caccia, conclusasi nel pomeriggio di oggi.

