Ottima partenza per Luna Rossa nella settima regata di Coppa America. La barca italiana riesce a stare sopra in partenza e rifila 8 secondi di distacco ai neozelandesi al primo giro di boa. La barca neozelandese ha una configurazione di partenza che la rende nettamente più veloce di Luna Rossa, con diversi nodi di velocità in più. Ma il distacco aumenta a 10 secondi al secondo giro di boa. Un errore tattico del team italiano che non marca l’avversario, spalanca il campo a New Zeeland. Luna Rossa sceglie il lato sinistro, New Zeeland quello destro, e vola. Primo sorpasso di questa Coppa America, la regata finisce con 58 secondi di distacco, Luna Rossa è sotto per 4 a 3. Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa, a caldo afferma: “Dobbiamo migliorare le performance, c’è qualcosa che possiamo fare per tenerli dietro, adesso pensiamo alla prossima regata”.

La seconda regata di giornata inizia con un’altra grande partenza di Luna Rossa, che con una manovra azzardata subisce un sorpasso ma nello spazio di due secondi controsorpassa e riesce a prendere il largo con quasi 200 metri e 8 secondi didistacco al primo giro di boa. New Zeelamd forza la situazione ma sbaglia una strambata incappando in un buco di vento. La barca si gira e si pianta sull’acqua. Al secondo giro di boa Luna Rossa vola, con un distacco di 4′,08″. La barca neozelandese riprende a volare, ma la gara sembra ormai finita, quando Luna Rossa, virando per il terzo giro di boa, incappa a sua volta in un buco di vento. La barca italiana si pianta, esce dal campo di regata nel tentativo di riprendere il volo, e colleziona tre penalità – una è anche raddoppiata-. Il vento è debole, e la gara viene diminuita di un giro di boa, al quarto giro di boa New Zeeland è avanti di 4′,6″. I Neo Zelandesi concludono la passerella verso il quinto giro di boa, che è il nuovo traguardo, con un distacco di 3′,55″.

Adesso New Zeeland è avanti per 5 regate a 3, e per Luna Rossa si fa dura. È abbattuto ma ci crede ancora l’altro timoniere di Luna Rossa, Jimmy Spithil: “In virata siamo incappati in un buco di vento, domani saremo più forti che mai“.

