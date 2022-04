Incidente a Olbia, auto finisce fuori strada: ferita una ragazza

L’incidente poco dopo le 20 a Olbia.

Incidente stradale questa sera intorno alle 20 e 15 a Olbia. Una autovettura guidata da una giovane ragazza per cause ancora da accertare, è finita fuori strada, in via Bazzoni Sircana, nei pressi dell’ospedale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla ragazza, trasportandola poi all’ospedale per accertamenti. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, che hanno messo in sicurezza la zona dell’incidente, oltre alla polizia stradale.