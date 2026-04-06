Investe un uomo dopo un litigio e scappa a Olbia: la vittima è grave

L’uomo è stato investito in viale Aldo Moro a Olbia.

Questo pomeriggio, a Olbia, si è consumato quello che pare presumibilmente un tentato omicidio. Un uomo è stato investito e il suo investitore è fuggito poco dopo. L’incidente è avvenuto intorno alle 16, quando un romeno di 37 anni è salito a bordo di un auto e si è scagliato contro un connazionale. Dopo poche ore l’uomo si è costituito al Commissariato di via Copenaghen.

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Gli agenti sono ora impegnati a ricostruire l’esatta dinamica del drammatico evento, mentre la vittima versa in gravi condizioni al Giovanni Paolo II di Olbia. Secondo le prime ipotesi investigative, l’investimento potrebbe rappresentare il culmine di un violento litigio scoppiato tra i due uomini forse in stato di alterazione dovuto all’alcol. Ancora sconosciuto il movente della lite.

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