incidente con feriti poco prima di Venaforita, tra Olbia e Loiri

Dovrebbe essere un sorpasso azzardato la causa dell’incidente con due feriti fra tre auto nella strada tra Olbia e Loiri. Uno dei mezzi è rimasto nella carreggiata, le altre auto sono finite fuori strada e una di queste si è ribaltata. Due le persone ferite.

L’incidente si è verificato in via Loiri, vicino al vecchio aeroporto di Venafiorita. Secondo una prima ricostruzione un sorpasso azzardato avrebbe causato lo scontro. Si tratta di una strada stretta, con una corsia per senso di marcia e linea di mezzeria continua. Dopo lo schianto sono arrivate due ambulanze, i vigli del fuoco e la Polizia locale di Olbia che si occupa di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

