Violento incidente sulla Olbia-Sassari: diversi feriti

Un incidente stradale ha coinvolto un’auto sulla Olbia-Sassari.

Questo pomeriggio, sulla Olbia-Sassari, si è verificato uno spaventoso incidente che ha coinvolto tre feriti. Stando alle prime informazioni, un’auto è uscita di strada, causando il ferimento della conducente e due passeggere.

La causa del sinistro è in corso di accertamento da parte della polizia stradale, mentre le donne sono state soccorse dal personale del 118 e portate in ospedale. Sul posto è giunta anche una squadra dei vigili del fuoco.

