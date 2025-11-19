Anziano sardo gioca al bingo online e porta a casa una grossa vincita

Sardegna fortunata nel gioco, maxi vincita al Bingo90.

La giornata di un 71enne di Iglesias è iniziata nel migliore dei modi martedì 11 novembre con una mega vincita al Bingo90. L’uomo ha incassato un jackpot superiore a 13mila euro, come riferisce Agipronews. Una semplice giocata al classico Bingo90 di tombola.it si è trasformata in un momento memorabile grazie alle 18 cartelle, costate 1,80 euro, in cui c’era il numero 52, quello decisivo.

La spesa per i giochi – ovvero gli incassi meno le vincite dei giocatori – è in crescita in Sardegna. Secondo Agipronews, nel 2024, nell’online sono stati raggiunti 143 milioni di euro, contro i 120 milioni di un anno fa, per un aumento del 19,1%. Trend in aumento anche per il poker e i casinò virtuali: la spesa è passata da 79 a 87 milioni di euro (+10,1%).

