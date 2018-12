L’incidente in località Sa Serra a Padru.

È di quattro feriti non gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera, verso le 18, in località Sa Serra, nel comune di Padru. Da quanto si apprende, tre auto si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento.

Una di queste ha preso fuoco ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Olbia. Gli uomini della squadra 7A hanno provveduto a mettere in sicurezza i tre veicoli coinvolti e ad occuparsi dei soccorsi.

I quattro occupanti dei veicoli sono stati trasportati all’ospedale di Olbia, ma non in gravi condizioni. A riportare i traumi maggiori dall’incidente un 68enne di Padru. I rilievi sono seguiti dai carabinieri.

