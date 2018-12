L’oppozisione sulla palestrina all’aperto abbandonata a La Maddalena.

La palestrina all’aperto di via Ammiraglio Mirabello è in stato di abbandono. È quanto denunciano i consiglieri comunali di opposizione Mauro Bittu, Fabio Lai e Roberto Zanchetta che parlano di un investimento di diverse migliaia di euro di fondi pubblici.

“Le cose sono due: o i nostri amministratori non vanno in ufficio da anni oppure passano davanti e si girano dall’altra parte”, denuncia Lai.

“Uno spreco di soldi pubblici dei nostri cittadini che stride ancora di più – denuncia Bittu – se si pensa che, alcuni assessori qualunque, non perdono mai tempo per innalzare il vessillo del risparmio e della buona gestione dei fondi pubblici”.

La struttura è stata realizzata nel 2016 ma i lavori non sono mai stati terminati: in via Mirabello mancano alcuni attrezzi ginnici. Una parte di essi si trovano nel cortile davanti all’ufficio tecnico da quasi due anni, abbandonati alle azioni delle intemperie.

“Ennesima mancanza di una amministrazione che elargisce continue lezioni di moralità ma nel concreto razzola male”, dichiara Zanchetta.

