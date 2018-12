Il riepilogo degli impegni delle squadre di calcio più importanti della Gallura

Lega Pro, Girone A

Dopo le recenti delusioni nelle trasferte di Piacenza e Pisa, l’Arzachena Calcio sa di dover fare il massimo nello scontro-salvezza con la Pro Piacenza che si terrà domenica al Biagio Pirina. La Pro Piacenza viene da una vittoria in casa contro l’Arezzo, terza in classifica, ed è quattordicesima, con soli 4 punti più e 2 partite in meno rispetto agli smeraldini. Ottima occasione, per i biancoverdi, di accorciare le distanze dalle dirette concorrenti per la salvezza. La società chiama i tifosi al massimo sostegno alla squadra, ed ha creato ben due eventi su Facebook, con l’hashtag #TuttialBiagioPirina.

Dirigerà la partita il signor Michele Giordano della sezione di Novara, coadiuvato dagli assistenti signor Emilio Micalizzi di Palermo e signor Rosario Antonio Grasso di Acireale.

Serie D, Girone G

Budoni – Lanusei, il derby sardo anticipo della Serie D in programma per oggi, è un vero e proprio testa-coda tra la capolista Lanusei e il quartultimo Budoni, unica società gallurese della serie.

Eccellenza

Atletico Uri – Porto Rotondo, partita difficile per i galluresi del Porto Rotondo, quartultimi, contro la settima in classifica.

San Teodoro – Muravera, la società gallurese, con l’esordiente Virgilio Perra in panchina, penultima, riceverà in casa la terza in classifica

Promozione, Girone B

Completano il quadro degli impegni settimanali delle principali società calcistiche galluresi le partite Ilvamaddalena 1903 – Dorgalese, Macomerese – Calangianus, e Oschirese – Bonorva

