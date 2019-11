L’incidente sulla strada di Perfugas.

Lo schianto è stato durissimo. Nel rettilineo che va verso lo svincolo di Perfugas, in località Sa Contra, forse a causa anche dell’asfalto bagnato, la sua auto è andata addosso ad un’altra, che proveniva dalla direzione opposta, verso le 20,20 di ieri sera. Per Manuel Accorrà, 44 anni di Chiaramonti, non c’è stato nulla da fare. È morto poco dopo, nonostante i disperati tentativi di soccorso del 118.

Altre tre persone sono rimaste ferite nel tragico incidente. Si tratta di un uomo di 43 anni e di due donne, di 46 e 39 anni. Quest’ultima è in gravidanza, che è rimasta nello scontro fortunatamente solo leggermente ferita.

Sono stati trasportati tutti e tre, comunque, all’ospedale di Sassari per accertamenti. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Tempio per liberare Accorà dalle lamiere della sua auto. Ma le ferite riportate nell’impatto era troppo gravi. Accorà è conosciutissimo in tutta la Sardegna: è stato un campione di bodybuilding ed un grande appassionato di cavalli. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.

