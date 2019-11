La ruota panoramica a Olbia resterà quattro anni.

La ruota panoramica illuminerà il golfo di Olbia per per quattro anni. Ma se per la presenza di una ruota in città sappiamo già che sarà una certezza, visto il parere positivo dell’Autorità portuale, non è certo che si tratterà della Maestosa, ovvero di quella attualmente presente.

L’Autorità portuale ha accolto, infatti, la richiesta di proroga dell’occupazione di suolo pubblico della ditta Lupetti, ma ha affisso un avviso pubblico, firmato dal presidente Massimo Deiana, rivolto ai possibili concorrenti della Maestosa. L’avviso durerà fino al 27 novembre e l’area andrà al miglior offerente.



Nel caso non ci dovessero essere offerte più vantaggiose della Maestosa, resterà quella della ditta Lupetti. Per il momento una cosa è certa: la ruota resterà sul golfo illuminando anche le festività natalizie.

