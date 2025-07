Incidente alle porte di Arzachena, morti due giovani

Nell’incidente ad Arzachena sono morti due giovani.

Un incidente mortale si è verificato questa mattina alle porte di Arzachena. Due ragazzi di circa 20 anni hanno perso la vita lungo la strada statale 125, di fronte al panificio Baffigo, in un punto della carreggiata purtroppo già noto per la sua pericolosità. A bordo del veicolo con loro viaggiava un terzo giovane, ora ricoverato in condizioni critiche.

Due donne sono rimaste ferite in modo lieve grazie alle cinture.

L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ha coinvolto anche un secondo mezzo, con a bordo due donne. Nonostante la violenza dello scontro, entrambe sono rimaste ferite in modo lieve, probabilmente grazie all’utilizzo delle cinture di sicurezza e all’entrata in funzione degli airbag.

Si lavora per ricostruire la dinamica della tragedia di Arzachena.

Sono giunti sul luogo dell’incidente con la massima rapidità i soccorritori del 118, affiancati dai vigili del fuoco e dalle Forze dell’Ordine, intervenuti per mettere in sicurezza la zona e coordinare le operazioni di emergenza. È stato assicurato il trasporto immediato dei feriti verso le strutture ospedaliere più vicine. Nel frattempo, gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro, raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile a chiarire la sequenza dei fatti che ha portato alla tragedia. L’identità delle vittime non è stata ancora resa nota ufficialmente. Intanto, il paese si stringe attorno alle famiglie colpite, in un silenzio carico di dolore e incredulità.

