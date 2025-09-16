La Maddalena e i resti del G8 mancato: il degrado della Colombaia

Il degrado della Colombaia a La Maddalena

Ha un passato e avrebbe dovuto avere un futuro, invece la Colombaia militare di La Maddalena ha solo un presente di degrado. Le alte mura in pietra si ergono in silenzio, imponenti e celate dalla vegetazione spontanea che ne ha reclamato gli spazi. A un passo dal centro abitato, ma lontana dalle coste che attraggono i turisti, la Colombaia di La Maddalena è un luogo sospeso nel tempo. Un edificio che racchiude in sé una storia di strategia militare e di ambizioni mancate, diventando oggi il simbolo più eloquente di un’isola in cerca della sua identità.

Un tempo, questo complesso era un fulcro di attività. Parte di una rete militare più estesa, l’ex officina di artiglieria ospitò addirittura la direzione della 3ª Legione Milmart. Ma la sua notorietà più affascinante è legata al suo nome: Colombaia. Risale infatti al 1886 il suo utilizzo come centro di comunicazione all’avanguardia, dove i piccioni viaggiatori venivano addestrati per portare messaggi vitali a centinaia di chilometri di distanza. Un’immagine suggestiva, che stride drammaticamente con la realtà attuale.

Oggi, i tetti sono parzialmente crollati, i muri portano i segni dell’umidità e il cortile interno è invaso da erbacce. Il degrado non è solo fisico, ma anche simbolico.

L’abbandono di queste strutture è la cicatrice più visibile del fallimento del G8 del 2009. L’evento, che avrebbe dovuto portare La Maddalena sotto i riflettori del mondo, ha lasciato in eredità un pugno di investimenti incompiuti e un’isola con troppe promesse infrante. La dismissione della base americana nel 2008 ha dato il colpo di grazia, lasciando vuoti che attendono ancora di essere riempiti.

Eppure, un barlume di speranza si intravede.

Nel 2019, la Regione Sardegna ha avviato alcuni lavori di messa in sicurezza dell’area, un primo passo per recuperare un patrimonio di inestimabile valore storico. Ma il percorso è lungo e tortuoso. Mentre si discute della valorizzazione del patrimonio e del potenziale turistico, la Colombaia e altri edifici storici languono nel limbo.

Il futuro dell’isola non può prescindere dal recupero di questi luoghi, che raccontano una storia di grande importanza strategica e militare. Trasformare questi ruderi in spazi culturali, musei o centri di ricerca non solo onorerebbe il passato, ma darebbe un nuovo slancio all’economia locale. La Colombaia, con il suo fascino malinconico, ci ricorda che il passato non va semplicemente conservato, ma va riportato in vita, pezzo dopo pezzo, per costruire il futuro. L’isola aspetta ancora che le promesse, un giorno, non rimangano più solo dei fantasmi.

