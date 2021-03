L’incidente questo pomeriggio.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 16 a Oristano. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto è uscita di strada nella rotonda di Nuraxinieddu e si è ribaltata su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno tratto in salvo il conducente, un anziano di circa 85 anni, affidandolo alle cure dei sanitari del 118 per accertamenti.

