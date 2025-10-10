Cade dagli scogli a Palau, uomo gravemente ferito

L’uomo è stato coinvolto in un incidente a Palau.

Grave incidente sulla spiaggia di Talmone, a Palau. Stando alle prime informazioni, un uomo è caduto negli scogli, riportando diverse ferite. E’ successo nel pomeriggio di oggi, quando il malcapitato, un turista, è scivolato nella scogliera facendo un volo per diversi metri.

Nonostante l’altezza, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Sul luogo sono scattati i soccorsi ed è stato reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, a causa della difficoltà del recupero del ferito. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per accertamenti. Pare che abbia riportato delle fratture.

Foto d’archivio

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui