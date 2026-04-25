Auto in fiamme vicino a un hotel di Olbia, indagini in corso

Le indagini sull’incendio delle auto a Olbia.

Proseguono le indagini per far chiarezza sull’incendio che nella serata di giovedì 23 aprile ha interessato un parcheggio situato nei pressi di una struttura alberghiera a Olbia, dove 3 auto sono state completamente avvolte dalle fiamme. L’episodio si è verificato intorno alle 23:15, quando è scattato l’allarme che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del locale Distaccamento.

Le squadre del 115 sono giunte rapidamente sul posto e hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a contenere il rogo in tempi relativamente brevi. L’azione dei soccorritori ha permesso di evitare che l’incendio si propagasse ad altri veicoli parcheggiati nell’area, circostanza che avrebbe potuto determinare conseguenze più gravi e danni più estesi. Nonostante la violenza delle fiamme abbia distrutto le tre auto coinvolte, l’intervento tempestivo ha consentito di circoscrivere l’area interessata, limitando l’impatto dell’evento alla sola zona del parcheggio colpita dal fuoco. Le operazioni si sono protratte fino al completo spegnimento dei focolai residui e alla successiva messa in sicurezza dell’area, così da escludere ulteriori rischi per la zona circostante.

Restano tuttavia ancora da chiarire le cause all’origine dell’incendio. Gli accertamenti sono attualmente in corso e vengono condotti con l’obiettivo di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e stabilire se si sia trattato di un evento accidentale o se possano esserci altre ipotesi al vaglio degli investigatori.

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