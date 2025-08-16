Punto da una vespa, si schianta con l’auto a Budoni: è allergico

L’uomo nell’incidente a Budoni ha riportato un trauma cranico e un attacco allergico.

Incredibile incidente stradale avvenuto questa sera a Budoni, a causa di una puntura di vespa. Mentre percorreva la strada provinciale 24 bis, un uomo, è stato punto e ha perso il controllo del mezzo, andato sbattere prima contro un palo e poi contro un albero.

L’uomo è stato soccorso dal mezzo infermieristico di Siniscola, che ha trovato l’uomo ferito alla testa e in preda a un attacco allergico. Al conducente è stata praticata adrenalina intramuscolo. L’equipe dell’elisoccorso arrivata sul posto, dopo valutazione medica, lo ha trasportato in codice rosso al Pronto soccorso di Sassari

