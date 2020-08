L’incidente a Pittulongu.

Ancora sangue sull’asfalto delle strade della Gallura. Ancora una vittima ed ancora una volta un centauro. Uno scontro terribile sulla strada di Pittulongu, questa notte, verso le 4,30, tra un’auto ed una moto, all’altezza del bar pizzeria Costa Sarda.

Per il motociclista non c’è stato nulla da fare. È finito a terra sbalzato dalla sue due ruote. Le forse dell’ordine non hanno ancora fornito le generalità. I soccorsi del 118 hanno cercato di fare tutto il possibile per salvare la vita al motociclista. Purtroppo è stato inutile.

Sul lungo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, per la messa in sicurezza della strada, mentre i rilievi sono seguiti dalla polizia.

