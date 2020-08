Lorenzo Buffa morto in moto sulla strada di Pittulongu.

Aveva appena compiuto 18 anni lo scorso luglio. Una tragedia immensa, che tocca da vicino Olbia e Golfo Aranci ed in particolare la frazione di Rudalza, dove il ragazzo era cresciuto.

Uno schianto terribile e fatale per Lorenzo Buffa, morto nella notte nell’incidente sulla strada di Pittulongu. Per cause ancora da chiarire, è finito con la moto, verso le 4,30, all’altezza della pizzeria Terra Sarda contro un’auto sulla quale viaggiavano altri quattro ragazzi, rimasti lievemente feriti.

Un impatto devastante. Il giovane è rimasto incastrato nel veicolo e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I medici del 118 hanno tentato disperatamente di salvargli la vita, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La notizia ha lasciato sconvolto anche il mondo dello sport locale: Lorenzo era anche un atleta dll’Olbia Rugby.

(Visited 1.877 times, 1.877 visits today)