L’incidente nel comune di Ilbono.

Un’altra tragedia della strada è avvenuta, questo pomeriggio, poco dopo le 16, sulla statale 198, in località “Tedili”, nel comune di Ilbono. Un motociclista di nazionalità tedesca di 37 anni, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada con la sua moto ed è morto sul colpo.

Quando è arrivato sul posto il medico del 118 ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. La squadra dei vigili del Fuoco di Lanusei ha provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri della locale stazione.

