Melissa Satta sogna il matrimonio? l’ex velina gelosa di Beretta

L’ex velina Melissa Satta fa sul serio con il suo nuovo fidanzato.

Melissa Satta sembra intenzionata a mettere su famiglia con il suo nuovo fidanzato Carlo Beretta. L’ex velina di Striscia la Notizia, chiusa la parentesi con Matteo Berrettini, si è dichiarata molto gelosa del nuovo partner, più giovane di lei di ben 11 anni, anche se la differenza di età tra lei e l’ereditiere non si nota affatto.

LEGGI ANCHE: Melissa Satta felice insieme a Beretta, la stoccata della ex De Lellis

Stando a quanto rivela il settimanale Oggi, questo sentimento è molto forte per la showgirl, testimoniato da tante immagini che vedono la showgirl controllare Beretta con occhiatacce, durante le loro uscite esclusive per Milano.

Insomma, ancora insinuazioni per la bella ex velina, che dopo le accuse di distrarre dal tennis il suo ex Matteo Berrettini, ora si trova con gli occhi puntati per la sua presunta gelosia morbosa verso il suo nuovo compagno. Ma la Satta forse è seriamente intenzionata a mettere su famiglia con il rampollo di una delle più importanti società di armi al mondo, dunque è sicuro che tema che qualcuno insidi il suo “principe azzurro”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui