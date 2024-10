Esce di strada e sbatte contro una roccia a Calangianus, ferito conducente

Brutto incidente sulla strada per Calangianus.

Intorno alle 19, sulla strada statale 127, tra Calangianus e Olbia, si è verificato un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita fuori di strada, andando a sbattere contro una roccia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tempio, che hanno estratto il conducente dalle lamiere, per poi affidarlo alle cure del personale del 118. Sul posto è successivamente intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato il ferito dall’ospedale di Tempio a quello di Sassari. Sul posto anche i carabinieri.

