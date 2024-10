Un 28enne di Sant’Antonio vince la Coppa del mondo della pizza

Un giovane di Sant’Antonio campione del mondo della pizza.

Marcello Punzeddu, giovane pizzaiolo di Sant’Antonio di Gallura, ha conquistato il primo premio con la sua “Pizza Seadas” e il terzo con la “Pizza Burattina” nella categoria Influencer alla Pizza World Cup, svoltasi a Pomezia.

La competizione ha visto la partecipazione di 350 pizzaioli da tutto il mondo. Marcello ha dichiarato che questa esperienza lo ha arricchito sia professionalmente che personalmente, spingendolo a sperimentare nuove tecniche. Il sindaco Carlo Duilio Viti ha elogiato il suo successo come stimolo per i giovani, sottolineando l’importanza di valorizzare la tradizione culinaria sarda in chiave moderna.

