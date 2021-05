Incidente ad Arzachena.

Due auto si sono scontrate vicino sulla sp 59 all’incrocio per Monticanaglia, sulla Arzachena – Porto Cervo. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di questo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena e il personale del 118 per soccorrere i due conducenti che, fortunatamente, non hanno avuto bisogno di cure mediche.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza le auto e bonificare l’area. Sul posto sono anche accorsi i carabinieri per fare i rilievi del caso. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

