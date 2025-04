Scontro tra due moto a Olbia, paura per due ragazzi

Incidente stradale in via Barcellona, a Olbia.

Questo pomeriggio, intorno alle 14:30, a Olbia si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due motociclisti. Stando alle prime informazioni, il sinistro è avvenuto in via Barcellona e riguarda due moto, condotte da due giovani, che si sono scontrate.

cLa dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma potrebbe essere causata da un comportamento scorretto da parte dei giovani in sella alle motociclette. Fortunatamente, non hanno riportato conseguenze dallo scontro. Sul luogo è arrivata la polizia locale di Olbia e i genitori dei giovani, che sono stati soccorsi dagli operatori del 118.

