Olbia, donna aggredita all’uscita dell’Eurospin vicino all’aeroporto

Donna aggredita all’uscita dall’Eurospin a Olbia.

Pochi istanti fa una donna è stata aggredita all’uscita dell’Eurospin di viale dei Caduti sul lavoro, nei pressi dell’Aeroporto Costa Smeralda. Stando alle testimonianze delle persone che hanno assistito all’aggressione, un uomo, che avrebbe fatto la spesa insieme a lei, per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’avrebbe violentemente percossa, procurandole delle ferite.

Sono intervenuti i carabinieri di Olbia, che hanno individuato e identificato il colpevole dell’aggressione, che si era allontanato dal luogo. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa di Olbia, e non è ancora stata refertata l’entità delle lesioni subite. Non è ancora chiaro che tipo di legame ci sia tra l’aggressore, che secondo le testimonianze potrebbe non essere italiano, come la donna.

