Il Sinam incontra il deputato Giagoni, sul tavolo il nodo dei traghetti La Maddalena-Palau

Il traghetto La Maddalena-Palau al centro dell’attenzione nell’incontro tra il sindacato Sinam della Marina e il deputato Dario Giagoni. Un confronto che ha acceso i riflettori su criticità che riguardano non solo il comparto militare, ma l’intera comunità locale.

LEGGI ANCHE: Un Natale di eventi a La Maddalena e traghetti scontati per tutti

L’incontro

Il Sinam ha ribadito il proprio impegno nel promuovere servizi più efficienti, sicurezza e diritti. Durante l’incontro sono stati affrontati diversi temi, tra cui il nodo dei trasporti, il fattore insularità e la discontinuità territoriale.

Particolare attenzione è stata dedicata alla tratta Palau–La Maddalena, dove l’assenza della corsa del traghetto delle ore 7:00 continua a penalizzare pendolari, lavoratori civili e personale in uniforme, compromettendo la regolarità dei servizi e incidendo negativamente sulla qualità della vita. Il sindacato ha inoltre proposto l’accesso gratuito ai trasporti pubblici per il personale militare, misura che unirebbe sostegno economico e maggiore sicurezza.

Giagoni ha espresso soddisfazione per l’esito del confronto, assicurando il proprio impegno a portare le istanze emerse nelle sedi istituzionali competenti, mettendo in campo tutti gli strumenti a disposizione per individuare soluzioni concrete a beneficio del territorio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui