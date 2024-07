A Olbia la Spagna dice sì all’Einstein Telescope in Sardegna

Un perfetto padrone di casa, Settimo Nizzi, ha ospitato a Olbia la firma dell’intesa tra Italia e Spagna a sostegno dell’Einstein Telescope di Sos Enattos. A siglare l’accordo, la ministra dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, e il viceministro spagnolo della scienza, ricerca e innovazione, Juan Cruz Cigudosa. Un accordo di collaborazione a supporto della proposta italiana di realizzare l’Einstein Telescope in Sardegna.

L’impegno della ministra Bernini

La ministra Bernini è intervenuta per sottolineare i punti di forza del progetto: “Oltre al cuore di Lula, della Regione e del sindaco Nizzi che ci sta ospitando, c’è la scienza e ci sono i finanziamenti. 950 milioni di euro solo del Governo, più quelli messi a disposizione dalla Regione. Noi crediamo moltissimo in questo progetto. Nella sua forza scientifica e nella sua capacità di rendere la Sardegna più prospera, più ricca, più capace di dare lavoro e di attrarre una grande comunità scientifica”. In relazione alla candidatura italiana il ministro aggiunge: “La Spagna ci supporta concretamente. Noi continueremo a lavorare affinché gli altri partner del consorzio europeo comprendano, sulla base dei numeri e delle valutazioni scientifiche, che il sito di Sos Enattos è il migliore per ospitare Einstein Telescope”.

Tra gli ospiti della sala consiliare di Olbia, era presente anche la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde. La presidente è intervenuta per garantire che la Regione offrirà sul territorio le migliori condizioni affinché la comunità scientifica svolga egregiamente il proprio lavoro. Per questo, ha sottolineato che attorno all’Einstein Telescope esisterà un’area di rispetto di 40 chilometri.

Anche il sindaco Nizzi, oltre a ringraziare per aver scelto Olbia come sede di questo importante accordo, ha espresso il suo favore: “noi abbiamo sempre sostenuto la candidatura di Sos Enattos quale sede dell’ET, un progetto che va ben oltre i confini delle nostre città, del nostro Stato e dell’Europa intera. Continueremo a lavorare uniti per dare il nostro contributo alla ricerca scientifica, alla formazione e alla crescita dei nostri territori per il benessere delle nostre comunità”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui