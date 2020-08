La tragedia a Tavolara.

È precipitato dalla sommità di Tavolara, nei pressi di Punta Cannone. Un escursionista ha perso la vita, questa mattina, sull’isola. Il suo corpo è appena stato recuperato dagli uomini della Guardia costiera.

Secondo quanto riferito si tratterebbe di un uomo giunto in mattina in gita sull’isola. Non è stata ancora resa nota la sua identità ed è probabile che fosse a Tavola con un accompagnatore, che adesso gli uomini della Guardia costiera stanno cercando.

