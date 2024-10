Incidente sulla strada provinciale 90, ferite due persone

I vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti per un incidente.

Questo pomeriggio, intorno alle 17, nella strada provinciale 90, i vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti per un incidente stradale, che, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un camioncino e un’autovettura.

La squadra dei vigili del fuoco di Tempio è prontamente giunta sul posto e ha proceduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente, garantendo la sicurezza stradale Grazie alla tempestiva azione dei soccorsi, le conseguenze per i conducenti dei veicoli sono state limitate a piccole contusioni.

