Routine per una pelle morbida e idratata, 5 consigli

Per avere una pelle morbida e idratata, a prova di “carezza”, è importante prendercene cura quotidianamente, con diversi step nella nostra routine di bellezza. Basteranno pochi prodotti e alcune buone abitudini, per donare benessere e bellezza alla nostra pelle. Ecco 5 consigli per avere una pelle morbida e idratata.

Pelle morbida e idratata: 5 consigli per una routine perfetta

Spesso la pelle è soggetta ad attacchi esterni e interni. Soprattutto se non viene idratata a dovere, la pelle può essere molto vulnerabile a questi attacchi e diventare secca, spenta e opaca.



Ma basteranno pochi step per ridare benessere alla nostra pelle. Ecco quali sono.

Alimentazione sana e idratazione

L’idratazione della pelle passa anche da “dentro”. Per questo, dobbiamo adottare un’alimentazione sana ed equilibrata, con tutti i nutrienti e ricca di frutta e verdura.



Per mantenere l’idratazione della pelle, ricordiamo di bere, ogni giorno, un litro e mezzo/2 litri di acqua al giorno, in modo da mantenere forte la barriera idrolipidica che protegge la pelle ogni giorno.

Detersione viso

Ogni giorno, sulla nostra pelle, si posano tantissime impurità, come polvere, particelle di smog, cellule morte, sebo in eccesso e residui di make-up. Se non le eliminiamo a dovere, queste impurità possono penetrare nei pori della pelle, andando a creare delle imperfezioni, come i punti neri.



Per questo, è importante detergere quotidianamente la pelle, sia la mattina che la sera, con i prodotti giusti.



Per una detersione completa, possiamo optare per la cosiddetta “doppia detersione”, che prevede l’utilizzo di un detergente a base oleosa e di un detergente a base schiumogena. Terminiamo la fase della detersione con l’utilizzo del tonico, perfetto per eliminare gli ultimi residui di impurità e riequilibrare il PH naturale della pelle.

Detersione corpo

Quando facciamo la doccia, prestiamo sempre attenzione alla scelta dei prodotti che utilizziamo. Scegliamo un bagnoschiuma addolcente, con ingredienti naturali, che possano detergere la pelle con delicatezza, senza irritazioni e arrossamenti.



Utilizziamo sempre acqua tiepida e mai troppo calda, perché potrebbe danneggiare il film idrolipidico che ricopre la pelle. Alla fine della detersione, applichiamo una crema corpo nutriente e idratante, per avere una pelle morbida e idratata.

Idratazione

Uno step molto importante è quello dell’idratazione del viso.



Dopo aver deterso la pelle con attenzione, andiamo ad applicare un siero viso. Il siero è un prodotto dalla texture fluida, ricchissimo di attivi, che penetrano anche negli strati più profondi della pelle.



Scegliamo un siero viso idratante, con ingredienti come l’Acido Ialuronico o il Collagene, per avere una pelle rimpolpata e più elastica.



Passiamo, poi, alla zona del contorno occhi, molto sensibile a causa della pelle più sottile. Applichiamo una crema contorno occhi nutriente e ricca, con ingredienti come il Collagene o l’Olio di Avocado. In questo modo, riusciremo a nutrire questa zona della pelle e a prevenire la formazione di rughe e linee sottili.



Terminiamo la fase dell’idratazione, con l’applicazione della crema viso idratante, da utilizzare sia la mattina che la sera.



La crema viso idratante va a riequilibrare la barriera protettiva della pelle e a renderla più morbida ed elastica. Per quanto riguarda gli ingredienti, possiamo scegliere l’Acido Ialuronico, l’Olio di Oliva, il Miele o lo Squalano, che aiutano la pelle a mantenersi più idratata.

Protezione solare

L’ultimo consiglio, per avere una pelle morbida e idratata, è l’applicazione quotidiana della protezione solare. I raggi UV, infatti, possono provocare diversi danni (anche seri) alla pelle, come la formazione di rughe e macchie cutanee, la disidratazione e la secchezza della pelle.



Per questo, è importante applicare ogni mattina il fattore solare, come ultimo step della nostra skincare routine. È importante applicare il fattore solare su tutto il viso (preferibilmente con SPF 50), anche se siamo in inverno o quando il cielo è nuvoloso.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui