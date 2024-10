Via libera alla riqualificazione di piazzale Girardengo di Olbia

La riqualificazione di piazzale Girardengo a Olbia.

È stata approvata ieri dalla Giunta comunale di Olbia, la delibera relativa ai lavori di riqualificazione di piazzale Girardengo, in zona Olbia mare. L’area si trova attualmente in uno stato di degrado a causa di parcheggi abusivi, l’utilizzo improprio da parte di camperisti e l’abbandono di rifiuti. La posizione isolata ha agevolato tali fenomeni, rendendo necessaria un’azione mirata da parte dell’amministrazione per garantire la sicurezza, il decoro e il miglioramento della fruibilità di questo spazio pubblico.

“Da sempre la nostra amministrazione mette in campo le azioni necessarie per fronteggiare l’abbandono dei rifiuti e creare sempre più spazi fruibili dai cittadini. – afferma il sindaco Settimo Nizzi -. Contrastare il degrado in modo efficace, significa impedire l’uso improprio delle aree urbane, attraverso una riqualificazione che restituisca sicurezza e decoro all’ambiente. In questo caso specifico, si vuole realizzare un parco urbano, uno spazio verde attrezzato e sicuro, utilizzabile dai cittadini, che favorisca la socializzazione, lo svago e il contatto con la natura. Nell’ottica di promuovere uno stile di vita sano e la pratica di sport, verranno inoltre creati un pump track e un impianto internazionale di skate, che ambisce a diventare un punto di riferimento per appassionati di questa disciplina, con standard tecnici che consentiranno l’organizzazione di eventi sportivi di rilievo».



“La delibera esprime non solo l’utilità del progetto ma anche il metodo d’azione di questa amministrazione, ossia la capacità politica e amministrativa di rispondere a circostanze di criticità attraverso progetti che non si pongono unicamente come azioni d’emergenza, ma come iniziative strutturate e complesse capaci di esprimere un significativo valore aggiunto nell’interesse dell’intera comunità – aggiunge l’assessora all’ambiente Antonella Sciola – .Il progetto che coinvolgerà piazzale Girardengo ne è un chiaro esempio: oltre al riordino dell’area in questione, attraverso la recinzione, il sistema di videosorveglianza, l’illuminazione, si restituisce alla città un’area più sicura e fruibile da tutti con la realizzazione di un parco e di aree destinate ad attività di svago e divertimento per adulti e bambini”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui