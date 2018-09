Incidente al rientro del Sottovento.

Restano ancora in prognosi riservata le tre ragazze di Arzachena che hanno avuto un grave incidente al rientro dalla discoteca. L’incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 6. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, l’autovettura pare abbia perso aderenza con il terreno capovolgendosi. Le ragazze, tutte di giovani età, si trovano all’Ospedale di Sassari, in prognosi riservata e ad oggi non si hanno ancora aggiornamenti sulle condizioni delle ragazze.

(Visited 4.315 times, 4.315 visits today)