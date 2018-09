Sotto shock gli amici e il conducente del suv.

È ancora sotto shock il conducente del suv coinvolto nel grave incidente di ieri mattina sulla strada di Portisco. Ai carabinieri, guidati dal comandante Alberto Cicognani, ha ripetuto che non si è accorto dei due giovani nella carreggiata e che l’impatto è stato inevitabile. Ha ripetuto che era impossibile frenare. E sembra difficile non credergli, dato che il tratto di strada ha una doppia curva che oscura la visuale.

Il conducente del suv, un turista della provincia di Como, si stava recando a Olbia per un’escursione di trekking. Non parla. È scosso e incredulo. Al momento è indagato per omicidio stradale. Un atto dovuto, in attesa di concludere tutte le indagini sull’incidente. L’uomo è risultato, comunque, negativo all’alcoltest.

Questa mattina sono arrivati i parenti dei due giovani ragazzi morti ieri nell’incidente. Si chiamano Samuel La Port e Yonnel Ponton. Avevano 31 anni e sono entrambi residenti a Échirolles, un piccolo centro nel sud-est della Francia. Erano qui per passare qualche giorno di vacanza con gli altri amici. Nessuno di loro si sarebbe mai immaginato un finale così tragico. Gli amici dei ragazzi si preparano ora per il triste rientro in Francia.

