L’incidente sul lungomare di Olbia.

Scontro tra 2 auto in via Redipuglia a Olbia. Per cause ancora da accertare, intorno alle 2 del mattino, si è verificato un incidente frontale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e un ambulanza Il personale del 118 ha soccorso una persona, rimasta ferita lievemente e trasportata al pronto soccorso di Olbia. La strada è restata chiusa alla viabilità durante le attività di messa in sicurezza e bonifica dell’area.