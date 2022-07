Paola Egonu è una giocatrice della nazionale italiana di Pallavolo.

L’opposto della nazionale italiana di Volley Paola Egonu si trova in vacanza in Sardegna, a Baia Sardinia, con quello che potrebbe essere il suo nuovo compagno: il pallavolista polacco 27enne Michal Filip.

E’ stato lui a pubblicare le foto della vacanza con la giocatrice della nazionale, che anni fa aveva annunciato di essere legata a una ragazza, ma che non aveva escluso, nel futuro, di poter avere storie anche con uomini. Adesso le foto col polacco, che come lei gioca in una squadra della Turchia.

La 23enne comincerà a breve la preparazione in vista dei Mondiali, dopo le straordinarie prestazioni durante la Nations League.