Assolta al termine del lungo processo la coppia di Tempio.

Una coppia di Tempio, Cosimo Muzzu e sua moglie Francesca Puggioni, ha vissuto un incubo giudiziario iniziato nel 2006. L’inchiesta, chiamata “Easy Money”, era partita dalla denuncia di un imprenditore che li accusava di prestare denaro con tassi usurari che raggiungevano il 330%. A seguito delle indagini, nel 2009, furono sequestrati beni immobili per circa due milioni di euro, tra cui appartamenti, terreni e conti correnti.

La coppia, insieme alle due figlie, fu coinvolta nel processo che si concluse in primo grado con la condanna dei coniugi a sei anni di reclusione e l’assoluzione delle figlie. Nonostante ciò, già allora il pubblico ministero aveva richiesto, anche per i due malcapitati, l’assoluzione per l’infondatezza delle accuse. Non riuscendo ad ottenere soddisfazione da parte del giudice.

Nel secondo grado di giudizio, la Corte d’Appello di Sassari ha finalmente riconosciuto l’innocenza della coppia, assolvendo pienamente Cosimo e Francesca e decretando che il fatto non sussiste. L’assoluzione mette così fine a 18 anni di processi e accuse infondate. Un incubo che ha rovinato la vita dell’intera famiglia.

