Due indagati per omicidio colposo.

Sono due gli indagati per omicidio colposo dalla Procura di Tempio Pausania per l’incidente al bivio per Trudda costato la vita a Tonino Altana, 60enne originario di Buddusò ma da tempo residente a Olbia.

Si tratta del conducente della Nissan Qashqai che ha colpito l’uomo sbalzandolo dal suo scooter e facendolo cadere sull’asfalto e dell’uomo alla guida del furgone Peugeot che l’ha investito.

Secondo la ricostruzione il 60enne in sella al suo scooter è stato tamponato dal fuoristrada ed è finito prima sul guard rail e poi sull’asfalto. In quel momento è stato investito dal furgone che stava sopraggiungendo. Gli agenti hanno sequestrato i mezzi coinvolti nell’incidente stanno accertando ancora i dettagli della tragedia per avere un quadro chiaro dell’esatta dinamica.

