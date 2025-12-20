Fuori strada con l’auto, salvata dai vigili del fuoco: grave una donna a Olbia

Grave incidente a Olbia

Una donna ferita in un grave incidente stradale questa mattina a Olbia: ha perso il controllo dell’auto ed è finita all’ospedale. I vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia sono intervenuti per il grave incidente stradale avvenuto in via Barcellona.

Per cause ancora da accertare, una donna alla guida di un’auto ha perso il controllo del mezzo. Prima è uscita di strada per poi terminando la corsa contro la vegetazione a bordo carreggiata. La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato col personale del 118 per estrarre la donna dall’abitacolo per poi mettere messo in sicurezza l’area e il veicolo. Il personale sanitario ha prestato sul posto le prime cure alla donna, poi è arrivato il trasferimento d’urgenza in ospedale .

Ingenti i danni all’auto, soprattutto nella parte anteriore e sul fianco sinistro. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente in via Barcellona è intervenuta la Polizia locale di Olbia.

